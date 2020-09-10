السفارة الأمريكية ترحب بجهود البعثة الأممية لاستئناف منتدى الحوار السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2020

رحّب سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل.

ودعت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” “جميع الأطراف الليبية لدعم هذه العملية، التي سيمارس الشعب الليبي من خلالها حقه السيادي في تقرير مستقبله.

وأعادت السفارة الأمريكية نشر بيان للبعثة الأممية عبرت خلاله عن تهنأتها لأهالي مصراتة على العملية الانتخابية السلمية والناجحة التي أجريت 3 سبتمبر الجاري.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، رئيسة البعثة، ستيفاني وليامز، بأن “هذه الانتخابات أثبتت، مرة أخرى، إصرار الليبيين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية في انتخاب ممثليهم، في تحدٍ واضح للعديد من المعوقات التي تواجهها مدينتهم وبلدهم في هذه الأوقات العصيبة”.