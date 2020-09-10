الثني يبحث أوضاع النازحين من غرب ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
10 September, 2020
بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس مع وزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد أوضاع النازحين والمهجرين من مناطق غرب ليبيا للمنطقة الشرقية.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني اطلع خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء على عمل الوزارة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها واستعدادات الوزارة لاستقبال فصل الشتاء المقبل كما جرى مناقشة آليات عمل صندوق دعم الزواج، بما في ذلك اعتماد لائحة التنظيم الداخلي للصندوق.
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