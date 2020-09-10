تسجيل 477 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا.. و15 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 186، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، فيما سجلت 91 حالة تعاف، وتوفي 15 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الثني يبحث أوضاع النازحين من غرب ليبيا
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا أمس في الكفرة
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
البعثة الأممية تصدر بيانا حول حوارات «مونترو» الليبية.. وتستعد لاستئناف «مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل»
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
السفارة الأمريكية ترحب بجهود البعثة الأممية لاستئناف منتدى الحوار السياسي
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك