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تسجيل 477 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا.. و15 حالة وفاة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 186، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، فيما سجلت 91 حالة تعاف، وتوفي 15 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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