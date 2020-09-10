تسجيل 477 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا.. و15 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 186، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، فيما سجلت 91 حالة تعاف، وتوفي 15 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

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