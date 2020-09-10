السفارة الأمريكية: نهنئ الأطراف الليبية على المشاورات البناءة في سويسرا

هنأت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الخميس، الأطراف الليبية على المشاورات التي وصفتها بـ”البناءة” والتي جرت في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري في مدينة مونترو السويسرية، تحت رعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت السفارة، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نحن على ثقة من أنّ تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا أمر ممكن، حيث تجتمع الأطراف الليبية المسؤولة في حوار سلمي مع الاحترام الكامل لسيادة ليبيا من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وإعادة فتح قطاع الطاقة الليبي بشفافية كاملة فيما يتعلّق بإدارة عائدات النفط والغاز”.

وتابعت السفارة:” بهذه الروح، نرحّب بصدق بالجهود الحثيثة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل”.

كما حثت السفارة الأمريكية، جميع الأطراف الليبية على دعم هذه العملية، التي سيمارس الشعب الليبي من خلالها حقه السيادي في تقرير مستقبله، على حد تعبيرها.