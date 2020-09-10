وزارة العمل بالوفاق: استقبال بيانات 13000 باحث عن العمل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2020

أعلنت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق أنها استقبلت بيانات 13000 باحث عن العمل.

وأكدت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فريق الفرز بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل باشر بفرز بيانات الباحثين عن العمل المحالة عن طريق مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق.

وأوضحت الوزارة أن الفريق يتولى عملية التصنيف والتبويب ومطابقة البيانات في منظومات الأحوال المدنية والرقم الوطني ومنظومة العاملين في مؤسسات الدولة مؤكدة أن عملية التسجيل بمكاتب العمل والتأهيل مازالت مستمرة في كافة مكاتب العمل بليبيا.