“الأميل”: وفاة حالة كورونا لسيدة مسنة في سرت وإصابة 3 آخرين

أعلن رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة كورونا في سرت محمد الأميل، تسجيل حالة وفاة بكورونا لسيدة مسنة في قسم العزل بالمدينة.

وأوضح “الأميل” في تصريحات صحفية أن فريق جمعية الهلال الأحمر في سرت قام بدفن جثمان المتوفاة يوم أمس.

وأضاف “الأميل” أن 3 حالات إصابة جديدة بكورونا وفقا للتحليل السريع قد دخلت قسم العزل بمستشفى المدينة.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في بيانه رقم 186، اليوم الخميس، أنه استلم عدد (2695) عينة، وبعد الفحص تبين أن هناك (2,218) عينة سالبة، وإيجابية (477) عينة مفصلة كالأتي (264 جديدة + 213 مخالطة)، وشفاء 91، ووفاة 15 حالة.