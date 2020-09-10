صنع الله: في هذه الحالة ستفوز الشركات البريطانية بعقود مربحة للغاية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2020

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الخميس أن الشركات البريطانية ستفوز بعقود مربحة للغاية في قطاع النفط والغاز في ليبيا إذا كان هناك تكافؤ للفرص.

وقال صنع الله في كلمته أمام مجلس الأعمال الليبي البريطاني في لندن “نحن نعلم أن الشركات البريطانية ستفوز بعقود مربحة للغاية في قطاع النفط والغاز في ليبيا إذا كان هناك تكافؤ للفرص” مضيفا “لكن ليست كل الدول المعنية بالشؤون الليبية في هذه المرحلة تريد أن ترى تكافؤ الفرص”.

وأردف صنع الله “تحتاج حكومة المملكة المتحدة إلى القيام بدور نشط في ضمان إنهاء الإقفالات الحالية للمنشآت النفطية، وعليها أن تلعب دورها في خلق مجتمع ليبي منصف وعادل على أساس سيادة القانون إذا أرادت أن تحقق الشركات البريطانية الازدهار في السوق الليبية”.

وأشار صنع الله إلى “الفرص الهائلة التي توفرها ليبيا للشركات البريطانية المنافسة على الصعيد الدولي في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى إمكانية إطلاق مشاريع بمليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة إذا أمكن إنهاء الإقفالات الحالية للمنشآت النفطية وتكوين حكومة ليبية مستقرة.

وحذّر صنع الله من أن الشركات البريطانية لا يمكنها أن تستفيد من بيئة يسودها الاستقرار وسيادة القانون في الاقتصاد الليبي إلا إذا ساعد المجتمع الدولي القادة الليبيين على خلقها.