صنع الله يدعو بريطانيا إلى القيام بدور نشط لإنهاء الإقفالات الحالية للمنشآت النفطية

دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الحكومة البريطانية إلى القيام بدور نشط لإنهاء الإقفالات الحالية للمنشآت النفطية، مشيرا إلى إمكانية إطلاق مشاريع بمليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها صنع الله، اليوم الخميس، أمام مجلس الأعمال الليبي البريطاني في العاصمة لندن، وفق بيان للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن صنع الله بيّن في كلمته «الفرص الهائلة التي توفرها ليبيا للشركات البريطانية المنافسة على الصعيد الدولي في قطاع النفط والغاز»، مشيرا إلى «إمكانية إطلاق مشاريع بمليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة إذا أمكن إنهاء الإقفالات الحالية للمنشآت النفطية وتكوين حكومة ليبية مستقرة».

وحذّر صنع الله من أن الشركات البريطانية «لا يمكنها أن تستفيد من بيئة يسودها الاستقرار وسيادة القانون في الاقتصاد الليبي إلا إذا ساعد المجتمع الدولي القادة الليبيين على خلقها».

وفي هذا الصدد، قال صنع الله: «كان للمملكة المتحدة دور حاسم تلعبه، ليس من خلال إعادة تأكيد المبادئ والتعبير العلني عن الدعم فحسب، وإنما من خلال الضغط المتواصل من أجل إيجاد الحلول ومواجهة تلك الدول التي أرادت السيطرة على ليبيا لتحقيق أهدافها الخاصة».

وأضاف: «نحن نعلم أن الشركات البريطانية ستفوز بعقود مربحة للغاية في قطاع النفط والغاز في ليبيا إذا كان هناك تكافؤ للفرص. لكن ليست كل الدول المعنية بالشؤون الليبية في هذه المرحلة تريد أن ترى تكافؤ الفرص».

ورأى صنع الله أن «حكومة المملكة المتحدة تحتاج إلى القيام بدور نشط في ضمان إنهاء الإقفالات الحالية للمنشآت النفطية»، داعيا إياها إلى «أن تلعب دورها في خلق مجتمع ليبي منصف وعادل على أساس سيادة القانون إذا أرادت أن تحقق الشركات البريطانية الازدهار في السوق الليبية».

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