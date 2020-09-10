بالتفاصيل.. مصادر لـ«بوابة الوسط»: التوافق في بوزنيقة على ستة مواقع سيادية

قالت مصادر قريبة من اجتماعات أبوزنيقة المغربية اتصلت بها «بوابة الوسط» إن التشاور حول التوزيع المناطقي لستة مواقع سيادية حتى الآن تتجه إلى التوافق حول التوزيع التالي:

المنطقة الغربية:

النائب العام – ديوان المحاسبة.

المنطقة الشرقية:

مصرف ليبيا المركزي – الرقابة الإدارية.

الجنوب:

المحكمة العليا – هيئة مكافحة الفساد.

وأضافت المصادر أن وفدي مجلسي النواب والدولة يعكفان الآن على الصياغة النهائية، لما جرى التوافق عليه، من غير استبعاد تغييرات اللحظة الأخيرة. كما أوضحت المصادر نفسها أنه فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، فالأمر لم يحسم بعد، وما يزال يخضع للنقاش بين المتحاورين في بوزنيقة.

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