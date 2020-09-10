شفاء ثلاث حالات من فيروس كورونا بمستشفى الهواري ببنغازي

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري ببنغازي، هاني العريبي عن شفاء 3 حالات كانوا مصابين بفيروس كورونا “كوفيد 19″، وهم رجل وامرأتان.

وأوضح “العريبي” في منشور على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك” أنه تم تقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية من قبل الطاقم الطبي أثناء وجود الحالات بالمستشفى خلال الفترة الماضية.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في بيانه رقم 186، اليوم الخميس، أنه استلم عدد (2695) عينة، وبعد الفحص تبين أن هناك (2,218) عينة سالبة، وإيجابية (477) عينة مفصلة كالأتي (264 جديدة + 213 مخالطة)، وشفاء 91، ووفاة 15 حالة.