البعثة الأممية: ستنطلق الآن الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انطلاق بدء الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل، وذلك بعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية.

وقالت البعثة: “بناءً على مشاورات سويسرا وغيرها بما فيها تلك الجارية في الوقت الراهن في المغرب، وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الآن الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل وسيتم الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة”.

ودعت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية والاحترام المطلق للحق السيادي للشعب الليبي في تقرير مستقبله.

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