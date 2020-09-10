اقزيط: لا صلة لزيارة وفدنا إلى القاهرة بحكومة الوفاق

نفى عضو المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم اقزيط، اليوم الخميس، أن يكون الوفد الذي وصل القاهرة صباح أمس الأربعاء، قادما من غرب ليبيا على صلة بحكومة الوفاق الوطني، ردا على ما جرى تداولاه إعلاميا بشأن زيارة الوفد.

ووصل إلى القاهرة وفد من غرب ليبيا ضم عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية للقاء عدد من المسؤولين المصريين.

وقال اقزيط في اتصال خاص بـ«بوابة الوسط» إن الوفد المتواجد بالقاهرة «لا صلة له بحكومة الوفاق بل هو وفد وسطي يسعى أن تكون مصر قريبة من الغرب الليبي كما هي قريبة من الشرق».

اقزيط: زيارة القاهرة تدعم مسارات جنيف والمغرب.. ولا نية لزيارة الإمارات حاليا

وفي نفس السياق أكد أحد النواب بالقاهرة لـ«بوابة الوسط» انطلاق اجتماع الوفد الليبي مع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي منذ قليل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا