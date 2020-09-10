انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة الدبلوم بشعب التمريض ببنغازي

انطلقت في مدينة بنغازي أمس الامتحانات النهائية لطلبة الدبلوم بشعب التمريض العام المتوسط بالمستشفيات، تحت إشراف اللجنة المركزية العليا للامتحانات المشكلة بموجب قرار وزير الصحة بالحكومة الليبية.

وأوضح رئيس اللجنة المركزية أن عدد 40 طالبا وطالبة قاموا بإجراء أول امتحانات العملي النهائية بعد إعادة تفعيل شعب التمريض بالمستشفيات التعليمية في البلاد، مشيرا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها للوقاية من وباء كورونا لضمان المحافظة على صحة وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

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