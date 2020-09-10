رايتس ووتش: مسلحون استخدموا أسلحة ثقيلة لتفريق مظاهرات طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2020

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس أن تشكيلات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق قامت باستخدام بنادق آلية ومداف مضادة للطائرات محمولة على مركبات لتفريق مظاهرات مناهضة للفساد الشهر الماضي في العاصمة طرابلس، واعتقال متظاهرين وتعذيبهم وإخفائهم قسرا.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنه خلال أعمال العنف التي صاحبت المظاهرات التي اندلعت بين 23 و 29 أغسطس قتل متظاهر وأصيب آخرون مضيفا أن 24 شخصا على الأقل – بينهم مراسل محلي – اعتقلوا وتعرضوا للضرب.

قالت الباحثة الأولى المختصة في ليبيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح، إن “الانقسامات السياسية والمخاوف الأمنية لا تبرر قيام الجماعات المسلحة بمهاجمة متظاهرين بالبنادق الآلية والأسلحة المضادة للطائرات لترهيبهم وتفريق الاحتجاجات. يتعين على سلطات طرابلس التحقيق والإفصاح عن أسماء هذه الجماعات المسلحة والقادة الذين لم يلتزموا بالمعايير الشرطية الأساسية ومحاسبتهم.”

واتهمت رايتس ووتش، ثلاث تشكيلات مسلحة على صلة بحكومة الوفاق بارتكاب هذه الانتهاكات ولعبت دورًا رئيسيًا في الحرب الأهلية في البلاد، حيث استخدمتها الحكومة لمحاربة خصومها.