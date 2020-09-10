ليبيا الان

شفاء 14 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مركز بنغازي الطبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت إدارة برج الأمل مركز بنغازي الطبي، اليوم الخميس، خروج 14 حالة مصابة بفيروس كورونا من قسم العزل بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

وأوضح المركز في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن عدد المرضى داخل برج الأمل يبلغ إلى حدود اليوم  77 حالة، بينهم 22 حالة في وحدة العناية الفائقة، و55 حالة في قسم العزل.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في بيانه رقم 186، اليوم الخميس، أنه استلم عدد (2695) عينة، وبعد الفحص تبين أن هناك (2,218) عينة سالبة، وإيجابية (477) عينة مفصلة كالأتي (264 جديدة + 213 مخالطة)، وشفاء 91، ووفاة 15 حالة.

الوسوم

فيروس كورونا مركز بنغازي الطبي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك