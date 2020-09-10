شفاء 14 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مركز بنغازي الطبي

أعلنت إدارة برج الأمل مركز بنغازي الطبي، اليوم الخميس، خروج 14 حالة مصابة بفيروس كورونا من قسم العزل بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

وأوضح المركز في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن عدد المرضى داخل برج الأمل يبلغ إلى حدود اليوم 77 حالة، بينهم 22 حالة في وحدة العناية الفائقة، و55 حالة في قسم العزل.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في بيانه رقم 186، اليوم الخميس، أنه استلم عدد (2695) عينة، وبعد الفحص تبين أن هناك (2,218) عينة سالبة، وإيجابية (477) عينة مفصلة كالأتي (264 جديدة + 213 مخالطة)، وشفاء 91، ووفاة 15 حالة.