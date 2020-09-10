بعيو يوجّه رسالة إلى كافة الإعلاميين الليبيين

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 September, 2020

وجّه رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو ،الخميس ،رسالة إلى كافة الإعلاميين الليبيين على اختلاف توجاتهم قال فيها ” أيها الإعلاميون الليبيون أيّاً تكن توجهاتكم وأينما كنتم/بكل صدق أمُدُّ يدي إليكم من أجل ليبيا..أنا خادمٌ لكم وكلنا في خدمة الوطن ليكون إعلام السلام بديلاً عن إعلام السلاح”.



وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج،أصدر في وقت سابق اليوم الخميس ،قرارا بتعيين محمد عمر بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا، في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، وفقًا للقرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.

كما شمل القرار الصادر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إنشاء المؤسسة الليبية الإعلام والتي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والتابعة لمجلس وزراء الوفاق ويكون المقر الرئيسي لها في طرابلس.