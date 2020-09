ميناء بنغازي: دخول سفينة محملة بـ 1908 سيارة قادمة من أوروبا

أعلن

ميناء بنغازي البحري، اليوم الخميس، دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها سفينة

محملة بــ 1908 سيارة قادمة من أوروبا.

من

جانبه، أكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، مغادرة سفينة نقل

السيارات “سلڤر صن” بعد تفريغ كامل حمولتها من السيارات وعددها 1908 سيارة

قادمة من أوروبا، كما رست بميناء بنغازي خلال الأيام القليلة الماضية عدة سفن تجارية

منها السفينة ” نينا اف” المحملة بــ 133 حاوية بضائع وسلع مختلفة،

مشيرًا إلى دخول السفينة “ڤيكتوريا” وعلى متنها 196 حاوية بضائع متنوعة وكذلك

السفينة “ألوبو” وعلى متنها 77 حاوية بضائع وسلع مختلفة والسفينة “إيجي

فيوتشر” وعلى متنها 417 حاوية تحوي سلع وبضائع مختلفة.

