الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تستدعي رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار لاستبيان التجاوزات وشبه الفساد

ليبيا – طالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بإيقاف قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

الشيخ أوضح عبر المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ قرار الإيقاف جاء لمخالفته قرار الجمعية العمومية للشركة رقم 1 لعام 2019، بشأن تعديل النظام الأساسي الأمر الذي يتطلّب على وجه السرعة إعادة تشكيله بما يتوافق مع النظام الأساسي المعدل.

وأشار الشيخ إلى أنّ الهيئة ستستدعي رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار لاستبيان بعض التجاوزات وشبه الفساد في الشركة في اطار ممارسة الهيئة لدورها الرقابي على مؤسسات الدولة.

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