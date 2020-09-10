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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تستدعي رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار لاستبيان التجاوزات وشبه الفساد

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بإيقاف قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

الشيخ أوضح عبر المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ قرار الإيقاف جاء لمخالفته قرار الجمعية العمومية للشركة رقم 1 لعام 2019، بشأن تعديل النظام الأساسي الأمر الذي يتطلّب على وجه السرعة إعادة تشكيله بما يتوافق مع النظام الأساسي المعدل.

وأشار الشيخ إلى أنّ الهيئة ستستدعي رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار لاستبيان بعض التجاوزات وشبه الفساد في الشركة في اطار ممارسة الهيئة لدورها الرقابي على مؤسسات الدولة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • استدعوا الوزراء وادارات القطاعات الخاصة وما عليهم من ديونةوملفات فساد وتأخير وحسابات وتشويه القطاع العام للدولة ـ قبل اي تحركات اتجاه الاستثمارات الليبية ـ ومن المهم والضروري أن تكون اللجنة ليبيين فقط . وأي موظف عربي أو أجنبي يعمل في الادارات الليبية سيكون تحت التحقيق والمراقبةالالكترونية والتحقق من صحة وصلاحية الهويات في الاادء الوظيفي من لجنة العزل والمراقبة والتوظيف.

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