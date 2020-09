رحّبت سفارة

الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الخميس بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في

ليبيا لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل.

The post عاجل// السفارة الأمريكية ترحب بجهود البعثة الأممية لاستئناف منتدى الحوار السياسي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24