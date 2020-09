أفادت

الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بإدارة سهل بنغازي، اليوم الخميس، بأنه نظرًا لعدم

توفر وقود الديزل، فإنه من المتوقع أن تتوقف خدمات المياه والصرف الصحي في أي لحظة

بسبب طرح الأحمال الكهربائية.

