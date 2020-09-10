قزيط يكشف لبوابة إفريقيا تطورات اجتماعات القاهرة

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

10 September, 2020

أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط انتهاء اجتماعات اليوم الخميس بين أعضاء من مجلس الدولة ومجلس النواب “بطرابلس” وقادة كتائب بعملية بركان الغضب مع اللجنة المصرية المعنية بليبيا.

وأضاف قزيط الذي يشارك في الاجتماعات المنعقدة بالقاهرة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه سيجري يوم الأحد القادم استئناف اللقاء مع اللجنة المصرية المعنية بليبيا لإطلاق رؤية لتثبيت وقف إطلاق النار وترسيخ السلام ودعم مسار سياسي ينتهي بتوحيد المؤسسات السيادية والسلطات التنفيذية.

وكان قزيط قال إن الهدف من زيارة القاهرة هو الاطلاع على وجهة النظر المصرية بشأن الملف الليبي ودعم التوافقات للإسراع في الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية.