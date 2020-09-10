التكبالي: مجلس النواب خذل الشعب الليبي.. وحوار المغرب خدعة تهدف لإيجاد صخيرات آخر

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي أنّ مجلس النواب خذل الشعب الليبي، خاصّة بعد قبول عقد مشاورات مع الإخوان المسلمين (مجلس الدولة الاستشاري) الذين اعتبرهم المجلس جماعة إرهابية، مبديًا عزمه تقديم استقالته من المجلس.

التكبالي قال خلال برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إنّ حوار المغرب “خدعة” تهدف لإيجاد صخيرات آخر، مشيرًا إلى أنّ الأعضاء الموجودين في المغرب لا يمثّلون البرلمان وغير مخوّلين باتخاذ أيّ قرار أو إجراء.

وأضاف: “الذي اختار الوفد كان لديه نية مبيتة لبعث من سيوافق على كل شيء، أحذر الجميع من ما سينتج عن هذا الحوار الذي يعدُّ كارثة أخرى ستكون أسوأ كارثة على الشعب الليبي، الأولوية في حلّ الأزمة يكمن بالحلّ الأمني وتوحيد المؤسسات”.

وأكّد على وقوفهم مع أيّ حوار شفّاف يحفظ حقّ الليبيين مع الحوار المتوازي مع الجميع؛ أما اجتماع مجلس النواب المنتخب مع الإخوان المسلمين الذين لا يمثّلون نصف الشعب الليبي واعتباره حوارًا، فأمر لا يمكن قبوله.

كما استطرد بحديثه قائلًا: “أشعر أنّ هناك خدعة من قبل الإخوان وأخشى استثناء عقيلة صالح في النهاية، هم يريدون من مجلس النواب أن يأتي ومن ثمَّ يلغونه لجعل مجلس نواب طرابلس هو الشرعي، البقاء في مصراته المكروهة من الجميع لن يخدم تركيا في شيء، ولا أعني الشعب المصراتي بل المليشيات”.

وأردف: “هم يريدون أن يضعوا البلاد في الهاوية ولـ 20 سنة قادمة، كلّ هذه الأسماء لا تمتُّ للشعب الليبي وللإصلاح، بل همّها الحصول على الأموال، من يدير المشهد الحالي في ليبيا يجب أن يعلم بأنّ الشعب لن يهدأ وسيحدث بركان يفجّر الجميع”.

ودعا المشاركين بالحوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الانزلاق لما يطلب منهم، متوقّعًا عدم نجاح اللقاء المنعقد في المغرب أو الذي سيعقد فيما بعد في جنيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية