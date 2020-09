كهرباء المؤقتة : خروج الوحدات التي تعمل بالوقود الخفيف عن العمل مسببة زيادة طرح الأحمال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة، الخميس، عن خروج الوحدات التى تعمل بالوقود الخفيف وارتفاع العجز فى التوليد عن العمل بسبب النقص الحاد في امدادات الوقود الخفيف ” الديزل” .

وأوضحت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “فيسبوك”، أن خروج الوحدات تسبب في زيادة ساعات طرح الاحمال.

وأشارت الشركة إلى أن العاملين بالشركة يتحملون، عناء المحافظة على الشبكة من الانهيار وتم اللجؤ إلى عملية طرح الاحمال.

