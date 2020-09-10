“الخارجية الفرنسية”: ندعو إلى استئناف الحوار السياسي الليبي بشكل شامل تحت رعاية “الأمم المتحدة”

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إلى استئناف الحوار السياسي الليبي بشكل شامل تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية الفرنسية، أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي.

من جانب أخر كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وجه اليوم الخميس، انتقادات لاذعة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته في شرق المتوسط.

وقال “ماكرون” في خطاب له: “الشعب التركي يستحق شيئا آخر أفضل من ذلك”، في إشارة إلى “أردوغان”.

وأضاف “ماكرون”: “نحن لا نستهدف الشعب التركي ولكن أردوغان الذي ينتهج سياسة غير مقبولة، خطوطنا الحمراء واضحة وهي عدم انتهاك سيادة دول عضو في الاتحاد الأوروبي وعلي تركيا اليوم أن توضح نواياها”.

وردت تركيا، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها تحركات أنقرة في شرق المتوسط، متهمة إياه بأنه “يعرض للخطر” مصالح أوروبا.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن “الرئيس ماكرون أدلى مجددا بتصريحات وقحة”، معتبرة أن رئيس الدولة الفرنسي “يعرض للخطر مصالح أوروبا والاتحاد الأوروبي”، حسبما نقلت “فرانس برس”.