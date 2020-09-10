نداء استغاثة من بني وليد لتوفير مكان لعزل مصابي «كورونا»

أطلق عدد من النشطاء والمدونون في مدينة بني وليد، اليوم الخميس، نداء استغاثة للمسؤولين والجهات المسؤولة في الدولة لتوفير مكان لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمدينة.

وطالب الإعلامي محمد حسام عبر «بوابة الوسط» المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بإعطاء تعليماته لقوات الأمن المتواجدة بمقر العزل المستحدث عند بوابة دينار بمدينة بني وليد بإخلاء الموقع فورا وتسليمه إلى لجنة مكافحة فيروس كورونا بالبلدية والتنسيق مع مديرية الأمن الوطني لاختيار مكان جديد لهذه القوة.

من جهته طالب المواطن محمد عبدالرحيم، الجهات المسؤولة في وزارة الصحة بضرورة توفير مراكز عزل تحتوى على عناصر طبية وتوفير بعض الأدوية، التي تحتاجها العناصر الطبية والحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في بني وليد.

كما جدد عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا ببني وليد، محمد صالح، مطالبته للجهات المسؤولة من وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والجهات المسؤولة داخل البلدية بتوفير احتياجات فريق الرصد ليقوم بمهامه الإنسانية.

ونوه صالح إلى أن الوضع الوبائي في بني وليد يزداد تعقيدا وسوء بعد وصول حالات الإصابة إلى أكثر من 190 حالة إصابة داخل المدينة في ظل الإهمال من وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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