أحد مؤسسي الحراك لـ218: مواعيد وخطة للتظاهر.. قريبا

خاص| 218

قال مهند الكوافي، أحد مؤسسي حراك “همة شباب 23 أغسطس”، إنهم بقوا لأكثر من 15 يوماً في الاعتقال التعسفي بعد أن تم اعتقالهم في أول أيام المظاهرات الشعبية التي اندلعت في طرابلس على خلفية سوء الأوضاع المعيشية.

وكشف مهند الكوافي، في تصريحات لبرنامج “LIVE”، على قناة “NEWS 218″، اليوم الخميس، أنه ومؤسسي الحراك التقوا بعد خروجهم من السجن برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتحدثوا معه عن مطالبهم وخلفياتها، مؤكدين له أن حراكهم سيستمر لحين تحقيق كافة المطالب التي رفعوها.

وأوضح الكوافي أن الحراك حتى اللحظة لا يوجد له متحدث، كما أن بعض البيانات التي صدرت لا تمثل الحراك ولا مؤسسيه، ذاكراً أن هناك من أراد توظيف وتجيير الحراك لصالح أغراضه الخاصة.

وعن مصير حراك “همة شباب 23 أغسطس” بعد حملات الاعتقال والقمع والترهيب التي تعرض لها المتظاهرون على يد التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، أكد الكوافي أنهم يعملون على وضع خارطة للمرحلة القادمة وسينشرون مواعيد وخطة للتظاهر في الأيام القادمة.

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