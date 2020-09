أعلن المجلس الرئاسي، الخميس، أنه قام بتعيين الصحفي الليبي ورئيس ما يسمى بتجمع ليبيا الدولة محمد بعيو مسؤولا عن جميع القنوات والصحف المملوكة للدولة.

