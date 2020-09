أسفر البيان

الختامي للاجتماع التشاوري الليبي المنعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام 7 و8 و9

سبتمبر الجاري، بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم

في ليبيا، قصد استئناف مسار الحوار السياسي، عن عدة توصيات للجنة الحوار السياسي

المزمع التئامها قريبًا.

وتضمنت

التوصيات، بحسب البيان الختامي، اعتبار المرحلة التمهيدية للحل الشامل، مهلة زمنية

لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا

تتجاوز الثمانية عشر شهرا، وعلى أساس قاعدة دستورية مُتفق عليها.

وشملت أيضًا

إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسي مُكوّن من رئيس ونائبين ومن

حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى اختيار أعضاء الرئاسي

ورئيس الحكومة في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي الليبي، مع أهمية أن تراعي

الحكومة الجديدة وحدة ليبيا وتنوعها الجغرافي والسياسي والاجتماعي ويطرحها لنيل

الثقة.

وأوصى الاجتماع

كذلك بتقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية ومدى إنجازها لمهامها بشكل دوري من قبل

لجنة الحوار السياسي، بالإضافة إلى دعوة مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة

للاتفاق بخصوص المناصب السيادية والمسار الانتخابي في آجال معقولة.

كما أوصى

الاجتماع بانتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة سرت خلال “المرحلة

التمهيدية للحل الشامل” لممارسة مهامهم السيادية، وذلك بمجرد توفر الشروط الأمنية

واللوجستية، بجانب التأكيد على أهمية العمل على مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية

بدءا بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية؛ وبتفعيل قانون

العفو على السجناء السياسيين؛ والعمل على العودة الأمنة للمبعدين والنازحين؛ وجبر

الضرر دون إسقاط الحق الشخصي في التقاضي.

وعبّر

المجتمعون، بحسب البيان، عن أملهم في العودة السريعة إلى لجنة الحوار السياسي وعن

ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في ضمان الاستقرار والالتزام بقرارات

مجلس الأمن المتعلقة بالسيادة الليبية ودعم العملية السياسية الليبية قولا وفعلا.

The post بيان الاجتماع التشاوري بسويسرا: إجراء الانتخابات في مواعد لا يتجاوز 18 شهرا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24