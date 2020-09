رحّبت سفارة

الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الخميس بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في

ليبيا لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل.

ودعت سفارة

الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” “جميع

الأطراف الليبية لدعم هذه العملية، التي سيمارس الشعب الليبي من خلالها حقه

السيادي في تقرير مستقبله.

The post السفارة الأمريكية تدعو الأطراف الليبية لدعم استئناف منتدى الحوار السياسي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24