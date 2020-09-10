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علي السباعي: السراج فعل ما لم يفعله أحد قبله.. ولن تنهض ليبيا وعلى صدرها جاثم المفسدين

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، إن الدعوة إلى المظاهرات واستمرارها بالتنسيق مع جميع مناطق ومدن ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، يؤكد أن الخير في الناس لم ينقطع، على حد تعبيره.

وزعم “السباعي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن جميع “الأجسام المترهلة” لا بد من الانتهاء منها والبدء بمجلس النواب بفرعيه، فهو أصل البلاء والداء.

وأضاف أن ما فعله فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لم يفعله أحد قبله، مطالبا بأن تكون المظاهرات حراكا منظما، تقوده نخب قادرة على خطاب الداخل والخارج.

واختتم قائلا:” إن بقي أمل في ما تقدم، فإنّ ليبيا لن تنهض وعلى صدرها جاثم هؤلاء المفسدين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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