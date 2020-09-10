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مشاورات المغرب تصل إلى تفاهمات مهمة.. وترقب بيان ختامي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توصلت الأطراف الليبية المجتمعة في مدينة بوزنيقة المغربية، إلى تفاهمات حول المسائل العالقة، واتفقت على إنهاء الخلاف على منصب محافظ المركزي بالتوافق، وتقسيم المناصب السيادية السبع بالتساوي بين الأقاليم التاريخية الليبية.

ووفق قناة “الحدث”، فقد تم الاتفاق على المناصب السيادية السبع، وهو ما يفتح المجال لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي من جديد، فيما حصل تقارب في وجهات النظر بين الوفدين للإسراع في تطبيق مخرجات الجلسات.

ومن المتوقع أن يصدر بيانا ختاميا مساء اليوم يمثل التوافق بين الوفدين، في حين وردت بدأ الترحيب الدولي عبر اتصالات عديدة بما تم تحقيقه بين الوفدين المتفاوضين.

وأشارت القناة إلى أن هناك ضمانات دولية بتطبيق مخرجات الجلسات ومعاقبة المعرقلين، مشيرة إلى أن زيارة شخصيات من المجلس الأعلى الدولة إلى مصر هدفها إفشال التوافق الحاصل في المغرب.

يشار إلى أن جلسات الحوار ضمت وفدين يمثلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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