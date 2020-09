أعلنت عملية إيريني البحرية، الخميس، قيامها بتفتيش السفينة

التجارية “Royal Diamond 7”

على بُعد حوالي 150 كم شمال مدينة درنة، للاشتباه في انتهاكها لحظر الأسلحة إلى ليبيا،

مشيرة إلى أن السفينة كانت تحمل وقود طائرات، مؤكدة أنه تم تحويلها إلى ميناء في الاتحاد

الأوروبي لمزيد من التحقيق.

The post عاجل // عملية إيريني تعلن قيامها بتفتيش سفينة تجارية شمال درنة للاشتباه في انتهاكها لحظر الأسلحة على ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24