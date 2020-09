قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة بلقاسم قزيط، اليوم

الخميس، إن الوفد المتواجد بالعاصمة المصرية القاهرة لا صلة له بحكومة الوفاق غير

المعتمدة، مبينا في تصريح صحفي، أنه هو وفد وسطي يسعى أن تكون مصر قريبة من الغرب الليبي

كما هي قريبة من الشرق.. على حد قوله .

ووصل إلى القاهرة وفد من غرب ليبيا ضم عددا من أعضاء مجلس

النواب ومايسمى بمجلس الدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية للقاء عدد من المسؤولين

المصريين.

وفي وقت سابق، أكد قزيط، أن زيارة الوفد للقاهرة تهدف لبحث

تشكيل حكومة وسلطة واحدة في ليبيا، مضيفا أن الوفد يضم أعضاء من مجلس النواب وما

يسمى بمجلس الدولة وقيادات مما يسمى بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وبين أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يؤكد على وحدة

وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات

مجلس الأمن ذات الصلة ، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من

يوم 8 يونيو الماضى، لافتا إلى ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة ” برلين ” ،

والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة ( المسارات السياسية ،

والأمنية ، والاقتصادية ) ، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي .

وأشار إلى أن إعلان القاهرة أخذ في الاعتبار أهمية قيام الأمم

المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة

الأراضي الليبية وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش بالتعاون مع الأجهزة

الأمنية من الاضطلاع بمسئولياته وبمهامه العسكرية والأمنية في البلاد، والعمل على استعادة

الدولة الليبية والمؤسسات الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء

المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية

.

The post قزيط: الوفد المتواجد بالقاهرة لا صلة له بحكومة الوفاق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24