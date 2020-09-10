ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

10 September, 2020

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة ،وعلى إثر إجراء التحريات وجمع المعلومات عن هذه التشكيل، حيث ومن خلال التحري وجمع المعلومات تم تأكيد المعلومة بقيام هذا التشكيل بتهريب الأدوية والمؤثرات العقلية من الجمهورية التونسية وترويجها داخل البلاد وايضاً يقومون بتهريب أقراص الهلوسة نوع ( ليريكا Lyrica ) بكميات كبيرة لدولة الجزائر.

وقالت الإدارة إنه تم إختراق هذا التشكيل من قبل أعضاء التحري بالإدارة وضبط ثلاثة أشخاص ليبيين الجنسية وبحوزتهم كمية كبيرة من اقراص الهلوسة مخبأة داخل حاوية (ثلاجة شاحنة) وتقدر بحوالي (1405040 قرص) مليون واربعمائة وخمسة ألاف واربعون قرص نوع ( ليريكا Lyrica ) وهذه الكمية تقدر بحولي ( 4000000 د.ل ) اربعة ملايين دينار ليبي.

اتخذت الإجراءات القانونية وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.