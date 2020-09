أكد البيان الختامي المشترك للحوار الليبي في بوزنيقة،

الخميس، إنه سيتم استئناف الاجتماعات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لمتابعة جهود

التوصل لحل سياسي.

