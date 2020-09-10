«الثني» يبحث أوضاع بلدية أجدابيا ويتابع سير العمل بمشروعاتها

>> «الثني» يناقش آليات حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه مشروعات بلدية أجدابيا
بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، أوضاع بلدية أجدابيا، وسير مشروعاتها، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص مع رئيس المجلس التسييري للبلدية إمبارك عثمان المنفي، وعدد من مسؤولي الشركات المنفذة عدد من المشروعات في البلدية.
وناقش “الثني” خلال الاجتماع، أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير مشروعات بلدية أجدابيا وآليات حلحلتها، مشددا على ضرورة استكمال كافة المشاريع وفقا للجدول الزمني المعد لاستكمالها وفقا لأعلى المواصفات.
وأكد “الثني” أن رئاسة مجلس الوزراء ستحيل مخصصات مالية للشركات التي انتهت من نسب الإنجاز المتفق عليها، مشددا على ضرورة سحب كافة المشروعات من الشركات المتعثرة وغير القادرة على استكمال مشروعاتها.
وكان مجلس وزراء الحكومة الليبية، قد قرر في نهاية العام الماضي، تخصيص 100 مليون دينار ليبي لتنفيذ مشاريع خدمية لصالح بلدية أجدابيا ، لما لهذه البلدية من أهمية، وما تتمتع به من موقع استراتيجي يخدم كافة المدن والمناطق الليبية.
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