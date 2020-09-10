«الثني» يبحث أوضاع بلدية أجدابيا ويتابع سير العمل بمشروعاتها

>> «الثني» يناقش آليات حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه مشروعات بلدية أجدابيا

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، أوضاع بلدية أجدابيا، وسير مشروعاتها، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص مع رئيس المجلس التسييري للبلدية إمبارك عثمان المنفي، وعدد من مسؤولي الشركات المنفذة عدد من المشروعات في البلدية.

وناقش “الثني” خلال الاجتماع، أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير مشروعات بلدية أجدابيا وآليات حلحلتها، مشددا على ضرورة استكمال كافة المشاريع وفقا للجدول الزمني المعد لاستكمالها وفقا لأعلى المواصفات.

وأكد “الثني” أن رئاسة مجلس الوزراء ستحيل مخصصات مالية للشركات التي انتهت من نسب الإنجاز المتفق عليها، مشددا على ضرورة سحب كافة المشروعات من الشركات المتعثرة وغير القادرة على استكمال مشروعاتها.

وكان مجلس وزراء الحكومة الليبية، قد قرر في نهاية العام الماضي، تخصيص 100 مليون دينار ليبي لتنفيذ مشاريع خدمية لصالح بلدية أجدابيا ، لما لهذه البلدية من أهمية، وما تتمتع به من موقع استراتيجي يخدم كافة المدن والمناطق الليبية.