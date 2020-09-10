محادثات المغرب تفضي لاتفاق بشأن تولي المناصب السيادية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2020

أسفرت المحادثات التي انطلقت في المغرب بين وفدين من مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق شامل بشأن تولي المناصب السيادية، فضلًا عن الاتفاق على مواصلة اللقاءات في أخر أسبوع من الشهر الجاري.

وقال البيان الختامي للاجتماع بين الوفدين الليبيين في بوزنيقة، اليوم الخميس “المحادثات بين الوفدين الليبيين في المغرب أسفرت عن اتفاق شامل لتولي المناصب السيادية” بحسب وكالة سبوتنيك

وأضاف أن “الوفدين اتفقا على مواصلة اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري”.

وأكد وفد مجلس النواب المشارك أن “محادثات المغرب أكدت وجود انسجام كبير في المشاورات بين الوفدين”.

من جهته، هنأ وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، “الليبيين بعد التوصل لتوافقات خلال مشاورات الوفود الليبية في المغرب”.