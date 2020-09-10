مشاروات بين فرنسا وروسيا حول ليبيا في موسكو الجمعة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، إن المشاورات الروسية الفرنسية بشأن ليبيا ستعقد في موسكو يوم الجمعة، موضحا أن هذه المشاورات ستكون على مستوى وزارتي الخارجية في البلدين، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك.

وقال بوغدانوف للصحفيين: «ننتظر (المشاورات الروسية الفرنسية) في 11 سبتمبر، بعد غد في موسكو. اتفقنا على الحديث عن ليبيا – قضية التسوية الليبية برمتها على أساس قرارات مؤتمر برلين في 19 يناير، وقرار (مجلس الأمن الدولي) 2510».

وأضاف بوغدانوف أن موضوع إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة «يعتمد على الإرادة السياسية للأطراف الليبية». مبينا أن «هذه المسألة تناقش مع جميع الأطراف المعنية، وفي المقام الأول بمشاركة الأطراف الليبية نفسها وفي النهاية هم عليهم أن يقرروا. كل هذا يتوقف على الأطراف السياسية الليبية».

ودعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، لافتًا إلى أن الجميع أدرك استحالة الحل العسكري للأزمة.

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