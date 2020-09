أكد وفد مجلس النواب في الحوار الليبي بالمغرب، اليوم

الخميس، أن المباحثات مع وفد مايسمى بمجلس

الدولة شهدت انسجاما كبيرا.

