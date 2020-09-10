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دي مايو وبن زايد يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، اليوم الخميس،
في اتصال هاتفي، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع في ليبيا
.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان مقتضب، إن المحادثات
بحثت مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام
المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا .

ومن جانبه، أكد بن زايد، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين
والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين
.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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