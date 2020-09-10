دي مايو وبن زايد يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، اليوم الخميس،
في اتصال هاتفي، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع في ليبيا
.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان مقتضب، إن المحادثات
بحثت مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام
المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا .
ومن جانبه، أكد بن زايد، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين
والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين
.
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