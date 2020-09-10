واصفا قراراته بـ”المستفزة”.. “المدني” مهاجما “السراج”: يضحك علينا بحجة الشرعية

هاجم المدعو عبد المالك المدني الناطق باسم المكتب الإعلامي المنحل لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وطالب الإعلاميين بالوقوف وقفة جادة ضد قراراته التي وصفها بـ”المستفزة”.

واستنكر “المدني” قرارات “السراج” قائلا في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “#السراج وين ماشي بيها البلاد ..! .. مش قلنالكم الشخص هذا بيضحك علينا بدسكة الشرعية وبيدير فينا كيف مايبي .. الأن يجب على كل الإعلاميين الوقوف وقفة جادة ضد السراج وقراراته المستفزة”.

وكان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق قد أصدر قرارا بتعيين محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.

كما سبقه بالقرار رقم (597) والخاص بإنشاء المؤسسة الليبية الإعلام والتي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والتابعة لمجلس وزراء الوفاق ويكون المقر الرئيسي لها في طرابلس.

وكان “السراج” قد أصدر أيضا اليوم الخميس، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

وبحسب القرار الذي يحمل رقم 595 لسنة 2020 بشأن تكليف مهام المجلس الرئاسي، فإن السراج قرر تكليف عماد مصطفى عبدالسلام الطرابلسي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الليبية.

ونص القرار في مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، مطالبا الجهات المختصة تنفيذه.

كما أصدر السراج، أيضا القرار رقم 596، والذي قرر فيه تكليف لطفي الفيتوري بلقاسم الحراري، نائبا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.