«الشح»: القرارات التي اتخذها السراج تثبت أنه فاقد لأهلية القيادة

علق أشرف الشح، المستشار السابق للمجلس الاستشاري، على القرارات التي اتخذها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والتي عين من خلالها نائبا لرئيس جهاز المخابرات ونائبا لرئيس الأمن الداخلي ورئيسا لـ”المؤسسة الليبية للإعلام”.

وقال الشح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن هذه القرارات التي اتخذها السراج بشكل فردي تثبت أنه فاقد لأهلية القيادة.

وطالب أشرف الشح، أعضاء المجلس الرئاسي بأن يتحملوا مسؤولياتهم في إبطال مثل هذه القرارات.

وكان فائز السراج، قد أصدر في وقت سابق من اليوم الخميس، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

كما أصدر قرارا بتعيين محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.