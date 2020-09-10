بن شرادة يكشف أسباب رفض رئاسة مجلس الدولة لمحادثات القاهرة

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

10 September, 2020

أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شراده أن رفض رئاسة المجلس لمحادثات القاهرة تعود لأسباب غير وطنية وإنما لإرضاء دول أخرى.

وقال بن شرادة الذي يشارك في زيارة أعضاء من مجلسي الدولة ونواب “طرابلس” للقاهرة إنهم يمثلون الشعب الليبي وليس مجلس الدولة الذي يرأسه خالد المشري المنتمي لتيار الإخوان والذي لن يرضى بإجراء لقاءات في مصر لأسباب ليست وطنية تخص ليبيا وإنما لإرضاء دول أخرى.

وأضاف بن شرادة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “من الطبيعي أن تنفي رئاسة مجلس الدولة علاقتها بزيارتنا لمصر لكن نحن نواب نمثل طيف واسع من الشعب الليبي وهناك مجموعة من أعضاء مجلس الدولة رحبت بزيارتنا للقاهرة” مضيفا نحن “لا ننتظر من رئاسة مجلس الدولة بقيادة الإخوان أن تعطي رأيها في إن كنا نذهب للقاهرة أو لا فنحن نواب عن الشعب الليبي ونجلس مع الجميع ومع كل من يمد يده لليبيا”.

وتحدث بن شرادة عن مباحثات أعضاء مجلسي الدولة ونواب “طرابلس” مع اللجنة المصرية المعنية بليبيا مؤكدا أن اللقاء كان إيجابي واستمر من الساعة 12 من ظهر اليوم الخميس وحتى الساعة 5 مساء.

وأشار بن شرادة إلى أن الوفد الليبي عبر عن أمله في أن يكون لمصر دور أكبر في استقرار ليبيا ومساعدتها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية وأن تدعم أي اتفاق سياسي وخاصة الحوارات التي ستعقد في المستقبل القريب مشددا على أن مصر دولة محورية لذلك لا يمكن إيجاد حل في ليبيا إلا إذا كان لمصر دور فيه خاصة وأن هناك علاقات وطيدة بين ليبيا ومصر

وأوضح أن مصر أعربت عن استعدادها لمساعدة الليبيين في مختلف المدن بالتساوي سواء في الشرق والغرب والجنوب مشيرا إلى أن الجيوش الإلكترونية شوهت صورة الدور المصري في المنطقة الغربية.

ولفت إلى أن الوفد الليبي سيلتقي بداية الأسبوع القادم مجددا أعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا.