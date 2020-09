البيان الختامي لحوار بوزنيقة: توصلنا لاتفاق شامل واستئناف اللقاءات أواخر الشهر الجاري

أكد البيان الختامي للحوار الليبي في بوزنيقة، الخميس،

أنه تم التوصل لاتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب

السيادية بعد لقاءات جرت في أجواء ودية يسودها التفاهم والتوافق.

وأضاف البيان أن أطراف النزاع الليبي اتفقت على استئناف

الحوار واللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة،

التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود

المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى

تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وأشاد البيان بجهود المملكة المغربية لما تقدمه من دعم ومساندة

للشعب الليبي لتجاوز أزمته وتحقيق آماله وتطلعاته، لبناء دولة ينعم فيها بالسلام والأمن

والاستقرار.

