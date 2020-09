بوريطة: الليبيون هم الأقدر على معرفة مصلحة بلدهم

قال

وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الخميس، إن الليبيين لا يحتاجون لوصاية وهم الأقدر

على معرفة مصلحة ليبيا.

وأعرب بوريطة خلال كلمة له في ختام جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة بالمغرب، عن شكره لجميع الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت تأييدها للحوار الليبي .

من الجدير

بالذكر أن البيان الختامي للحوار الليبي في بوزنيقة قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه

تم التوصل لاتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية

بعد لقاءات جرت في أجواء يسودها التفاهم والتوافق، مضيفا أن أطراف الصراع الليبي اتفقت

على استئناف الحوار واللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات

اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

