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بوريطة: الليبيون هم الأقدر على معرفة مصلحة بلدهم

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال
وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الخميس، إن الليبيين لا يحتاجون لوصاية وهم الأقدر
على معرفة مصلحة ليبيا.

وأعرب بوريطة خلال كلمة له في ختام جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة بالمغرب، عن شكره لجميع الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت تأييدها للحوار الليبي .

من الجدير
بالذكر أن البيان الختامي للحوار الليبي في بوزنيقة قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه
تم التوصل لاتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية
بعد لقاءات جرت في أجواء يسودها التفاهم والتوافق، مضيفا أن أطراف الصراع الليبي اتفقت
على استئناف الحوار واللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات
اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

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  • بصراحة واحترامي للمغرب كنظام مملكة مغربية واحترامي لحكومتهم وامنهم – وليست كالنظام الليبي – الذي تعرض للعديد من الاعتداءات والمعاناة ابتداء من اعتداءات الناتو وقصف وقتل المدنيين في 2011 – الى التدخلات والاطماع الخارجية وبعض الانطمة العربية والمتخاذلة –
    الى الانقسامات التي جرها اليها الاتحاد الاوروبي ودعمهم للصراعات الأهلية وحرصهم على الانقسامات لتعبءة مصالحهم – وإهمالهم الكارثة التي سببوها للشعب الليبي – الذي كان يعيش في امّنً وامان وراحة بال .
    ما حصل في هذا اللقاء يعتبر الا محاولات لعرقلة الإصلاحات الاداريةً التي نادت بها الادارة الرءيسية الليبية ” لحكومة الوفاق الوطنية ”
    والتي مازالت تُمارس أعمالها – وفق الخطة التنفيذية لكن بوضع التعديلات الداخلية لتسريح الاعمال بشكل صحيح – وكذلك المحافظة على الخطوط الدوبلوماسية بما يتناسب مع السياسة الداخلية والعرف الليبي –
    الدولة الليبية – تعرضت للإيذاء معنويا وماديا ونفسيا واجتماعيا –
    وما قدمته ومازالت تقدمه حكومة الوفاق الوطني يعتير إنجاز في وضع تراجعت فيه الدول العربية من الوقوف بصف الرجال دون أي مصالح اخرى والحفاظ عاى الدولة المدنية واقتصادها وحقوق مواطنيها – ولكن بعزيمة وارادة الرجال الحقيقيين وتعاونهم قامت الوفاق الوطني بصد العديد من الاتهامات والمؤامرات لرفع معنويات مواطني بلادهم والجاليات العربية داخل البلاد التي تعتبر أمانة وضيوف على بلادهم الثاني فيما تقتضيه الاعراف الدولية .
    وما حصل من لقاءات في اجتماع ابو زنيقة – يعتبر بادرة ومحاولة فقط لدعم اطراف من شاءنها فقط اطالة الأزمات والهروب من المسؤليات واثارة الشارع الليبي لأغراض إعلامية ربما او مصالح شخصية – لكن لا تعمل على تأمين المواطن ولا تدعم موقفه بشكل واضح – وخاصة ان ليبيا تُمارس أعمالها بالديمقراطية المباشرة بحضور المواطنين داخل القاعات والاجتماعات المجتمع المدني من محاميين وصناع ومعلمين والموظفين وطلاب واساتذة ومثقفين واصحاب الحرف والمشاريع الزراعية والخدمات العامة واجتماعهم ومحافظي البلديات –
    ووضع جدول اعمال للمؤتمر – وعرض المشاكل التي تخص كل بلدية على حدة – ووضع الحلول المناسبة لها دون أي تعطيل .
    او محاولة اشراك اطراف اخرى كما سبق ووضحت ان من شاءنها فقط تعطيل العمل بشكل تعاوني وواضح وعملي وقابل للتنفيذ – ويجعل المواطن اكثر راحة وأكثر عملية وهو يعبر عن رأيه بنفسه امام محافظ بلديته ورءاسة دولته تقوم بتنفيذ الجداول المطروحة بشكل عملي وملموس –
    دون لا برلمانات ولا اي اطراف اخرى ليس لها اي دور سوى التعطيل والأشراك ومحاولة وضع العراقيل – تبريرا للفشل والفساد الذي هم لم يعترفوا به ويحاولون افشال او وضع اعباء –
    على جهات رءيسية تقوم بالعمل بشكل قانوني وشرعي بشكل مدروس ويحمي المجتمع المدني وبغته وثقافته ودينه واهدافه من اي جراثيم منمقة تحاول إقصاء الرايء الشرعي والعملي داخل البلاد –
    وشكرا –

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