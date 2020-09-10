سفارة ألمانيا: المشاورات الليبية عودة للمنطق السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2020

أعربت السفارة الألمانية عن ترحيبها بالنتيجة الجوهرية للمشاورات الليبية في سوسرا مؤكدة أنها تمثل عودة للمنطق السياسي.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا ” في تغريدة له بموقع “تويتر” “نرحب بالنتيجة الجوهرية لهذه المشاورات الليبية لأنها تمثل عودة إلى المنطق السياسي. نحن نشجع جميع أصحاب المصلحة على مواصلة دعم العملية وتمكين الاتفاق على حل سياسي شامل وتنفيذه”.

وأعاد السفير الألماني نشر بيان للبعثة الأممية رحبت خلاله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، ترحيباً بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية الفاعلة والتي جرت في مونترو في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 أيلول/سبتمبر برعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

و أعربت وليامز عن عميق امتنانها لفريق مركز الحوار الإنساني على جهوده الدؤوبة في تنظيم هذا الاجتماع الذي جاء في نقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثاً عن حل شامل للأزمة الليبية مضيفة أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، التي تفاقمت بسبب الصراع الطاحن والارتفاع المقلق في حالات الإصابة المؤكدة بـ “كوفيد-19” ونقص الخدمات وانقطاع الكهرباء والماء بالإضافة إلى استمرار الإغلاق النفطي تجعل الحاجة إلى ايجاد حل سريع وسلمي أكثر إلحاحاً.