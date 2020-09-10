العشرات يحتجون في بنغازي على تدني الخدمات العامة

أخبار ليبيا24

شهدت بنغازي اليوم الخميس خروج أعداد من المتظاهرين احتجاجا على تدني مستوى الخدمات داخل المدينة، التي على رأسها انقطاع الكهرباء وانعدام السيولة في المصارف وتأخر صرف المرتبات ونقص وقود الديزل بمحطات التوزيع.

وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات العامة في بنغازي، مؤكدين على أنهم يقفون صفًا واحدًا مع الجيش الوطني.

وأضرم المحتجون في وسط المدينة النار في العجلات تعبيرًا عن امتعاضهم الشديد على تدهور الخدمات العامة، حيث أقدموا على غلق شارع الاستقلال “جمال عبدالناصر” بالإطارات وأشعلوا فيها النار عند مفترق “المدينة الرياضية”.

وتشهد بنغازي وغيرها من المدن الليبية انقطاعات متكررة في الكهرباء تصل إلى 10 ساعات يوميا، بسبب نفاد الوقود المشغل عن محطات توليد الكهرباء بالشركة العامة للكهرباء، وفق ما أكدته الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية.

وحمّلت الهيئة، في بيان، شركة البريقة لتسويق النفط والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، مسوؤلية عدم تزويد محطات توليد الكهرباء بوقود “الديزل”.

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