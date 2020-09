بو شريدة : تأجيل الانتخابات لمدة عامين كفترة انتقالية جديدة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الليبية

قال عضو الفريق السياسي للدكتور سيف الإسلام القذافي وأحد

المشاركين في ملتقى الحوار الليبي التشاوري بمدينة مونترو السويسرية عمر بوشريدة،

اليوم الخميس، إن تأجيل الانتخابات لمدة عامين كفترة انتقالية جديدة سيؤدي إلى تفاقم

الأزمة الحالية في البلاد .

وأوضح بوشريدة، في تصريح صحفي، أن المشاركين في الاجتماعات

التشاورية حذروا من عملية تأخير الانتخابات إلى ما بعد شهر ديسمبر 2020، مشيرين

إلى احتمالية اشتعال الحرب مرة أخرى نتيجة تأجيلها لمدة عامين .

فيما قال مراقبون إن تأجيل الانتخابات لمدة عامين ستفاقم

من معاناة الليبيين، وستفرض مرحلة انتقالية جديدة للسنة العاشرة، مشيرين إلى أن المسؤولين

الفاسدين هم المستفيد الأول من بقاء الوضع الحالي المتأزم كما هو عليه الآن .

