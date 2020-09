أكدت دول الاتحاد الأوروبي، في ختام قمتها حول الأوضاع في

شرق المتوسط، استعدادها لوضع قائمة عقوبات ضد تركيا ما لم تتراجع عن تحركاتها الأحادية

في المنطقة.

