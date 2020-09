الخمس تبحث مشكلة نقص الأكسجين بمراكز العزل بالبلدية

قالت بلدية الخمس، اليوم الخميس، إن عميد البلدية المكلف، بشير محمد ضو، بحث خلال اجتماع طارئ مع لجنة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا ملف نقص الأكسجين في مراكز العزل حيث يعاني مركزي العزل الخمس 1 والخمس 2 من نقص حاد في الأكسجين المغذي للمرضى في أكثر من مرة.

وأضافت

البلدية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” أنه تم الإتفاق على عدة طرق من أجل حلحلة مشكلة نقص الأكسجين

بمراكز العزل بالبلدية.

وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات خزان الأكسجين بمركز العزل الخمس 2 والذي تنفذه “الشركة الليبية للغاز والأكسجين” ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 70%، مضيفا أن رئيس لجنة الطوارئ ” علي الحضيري” عرض خلال الاجتماع تقريراً عن اجتماعه باللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا .

